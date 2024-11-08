بالصور- 19 محضرًا خلال حملات رقابية على مراكز تجميع الألبان بالبحيرة

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البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك ومديريات الصحة و الزراعة و التموين، حملات رقابية على مراكز تجميع الألبان ومنتجاتها وسيارات نقل الألبان بنطاق مركز دمنهور.

شهدت الحملات المرور على 5 منشآت لتجميع الألبان غير المطورة وإيقاف 8 سيارات نقل ألبان أسفرت عن تحرير 19 محضر لمخالفة اشتراطات النظافة الصحية للعاملين ومخالفة الاشتراطات الصحية لأماكن تداول الألبان و مخالفة قرار الأوعية.

كما جرى سحب 4 عينات ألبان وإرسالها للتحليل للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.