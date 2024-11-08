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مصرع تلميذ دهسته سيارة نقل في قنا

04:17 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

جثة طفل - أرشيفية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي تلميذ مصرعه، اليوم الجمعة، بعدما صدمته سيارة نقل في قرية الكرنك التابعة لمركز ابوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بقنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع تلميذ صدمته سيارة نقل في قرية الكرنك بمركز أبوتشت.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع محمد سماسيري محمد إسماعيل، 11 عامًا، تلميذ بالصف السادس الابتدائي بمدرسة الشهيد محمد إسماعيل قناوي بالكرنك، بعدما صدمته سيارة نقل في قرية الكرنك بمركز أبوتشت.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها.

مركز ابوتشت مصرع تلميذ صدمته سيارة قنا
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