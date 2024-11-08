ضبط مصنع مخدرات ضخم بالإسماعيلية.. كميات هائلة من الهيروين وأدوات تصنيع متطورة

الإسماعيلية- مصراوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية من تفكيك شبكة لتجارة المخدرات، حيث جرى ضبط مصنع كامل لتصنيع الهيروين ومديره، "عبد الله. ص"، وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة وأدوات التصنيع.

كانت معلومات وردت إلى مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، تفيد بقيام شخص يدعى "عبد الله. ص" مقيم بقرية المنايف يدير مصنعًا للهيروين لتصنيع المواد المخدرة وبيعها لتجار الهيروين.

أمر مدير مباحث المديرية بتشكيل فريق من البحث والتحري حول المعلومات وفور التأكد من صحتها، استهدفت مأمورية مكبرة، من ضبط المتهم خلال تواجده بنطاق دائرة المركز وبحوزته 4 أسطوانات بودرة، 19 كيس بودرة 2 كيس قطع لجوهر الهيروين، 51 فرش حشيش، بندقية خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كما تمكنت الحملة من ضبط أدوات ومعدات تصنيع المواد المخدرة من المكبس والأدوات الحديدية، وكمية من المواد الكيميائية المستخدمة لتضاف على الهيروين.

تم تحرير محضر واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بعد التحفظ على المتهم والمضبوطات وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.