صوت واحد ضد العنف.. الأوقاف والكنيسة تتعاونان في المنيا

"قراء السماء وحراس الأرض".. أسرار قبيلة العمارين في التعامل مع مياه

المنيا-جمال محمد:

نظمت مديرية الأوقاف بالمنيا، بالتعاون مع مؤسسة كير، ورشة عمل للواعظات والراهبات، وحاضر فيها الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، وعدد من ممثلي الأوقاف والكنيسة.

تناولت الورشة التعريف بقضايا العنف ضد الطفلة والفتاة، وتاريخ إصدار القررات والقوانين للقضاء على أنواع العنف وخاصة ظاهرة ختان الإناث في مصر ودور رجال الدين في التوعية وتوصيل الحقائق وتوضيح الأضرار الصحية والنفسية التي تتعرض لها الفتاة.

كما تم إيضاح القوانين وتغليظ العقوبة لكل من ساهم في تشويه جسد الفتاة وتفعيل رأي الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة للقضاء على هذه الظاهرة ومواجهة قضايا العنف بأنواعها التي تمارس ضد الفتاة.

فيما تحدث مينا بخيت أحد المحاضرين بالدورة، عن كافة القوانين التي تضمن حقوق الفتاة، ورأي الأديان أجمع في مناهضة العنف ضد الأطفال والفتيات والمرأة بشكل عام، مشدداً على تفعيل الدور الديني والإعلامي لمناهضة تلك الظواهر التي انتشرت بشكل كبير مؤخراً.