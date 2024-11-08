رياح شديدة وزمن قياسي.. تفاصيل جديدة في حريق كورنيش الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

كشف الدكتور سمير النيلي، مدير نادي المعلمين بالإسكندرية، تفاصيل جديدة عن الحريق الهائل الذي اندلع، صباح اليوم الجمعة، بكافيه داخل النادي، وذلك دون حدوث أي إصابات.

وقال مدير النادي إن الحريق بدأ حوالي الساعة الخامسة والنصف في كافيه وكازينو فلامنجو المؤجر من النادي لصالح أحد رجال الأعمال وله مدخل خاص منفصل تمامًا عن مدخل النادي.

وأشار إلى أن المعاينة الأولية ترجح نشوب الحريق بسبب حدوث شرز وماس كهربائي بلوحة الكهرباء والمفاتيح داخل الكافيه، مشددًا أن الأدلة الجنائية تباشر الفحص لتحديد الأسباب النهائية.

وأضاف النيلي، أن الرياح الشديدة المواد المصنع منها الكافيه سريعة الاشتعال ساعدت في انتشار الحريق ما تسبب في خسائر مادية كبيرة طالت طابقين بالكامل من الكافيه.

ووجه مدير نادي المعلمين بالإسكندرية، الشكر لرجال الحماية المدنية بالإسكندرية على وصولهم لموقع الحريق في دقائق معدودة والسيطرة على النيران في زمن قياسي، مؤكدًا على عدم وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق صباح اليوم داخل كافيه بنادي المعلمين.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة 5 سيارات إطفاء وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وشرز بلوحة المفاتيح الموجودة بالكافيه فجرًا، المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثاني والثالث، وذلك دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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