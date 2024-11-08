زراعة 50 نخلة ملوكي بشوارع وميادين الأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال تجميل وزراعة أشجار الزينة بميادين الأبروتيل والشيراتون وشارع الرقابة الإدارية والسرب والجزر المحيطة بتلك المناطق وبطول المسار السياحي وصولاً حتى ميناء الأقصر الدولي بمنطقة حي المطار، وذلك لرفع كفاءة مستوى الزراعات وزيادة المساحات الخضراء الموجودة ، بهدف إظهار المدينة بالشكل الجمالي والحضاري الرائع، واستعدادًا لاستقبال السائحين والزوار من مختلف دول العالم.

وتابع رئيس مدينة الأقصر خلال جولته أعمال زراعة 50 نخلة ملوكي من أجود الأنواع، والذي يعتبر من النخيل الجذاب والمعمر من فصيلة النخليات يصل طول النخلة الواحدة إلى 30 مترا، لها ساق مغزلي الشكل قوي البنية.

ومن جانبه أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على ضرورة الاهتمام بالمسطحات الخضراء واستمرارية زراعة الأشجار بالميادين والمسارات السياحية، وذلك بما يليق بمكانة الأقصر السياحية.