بدأ فجرًا.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق كافيه كورنيش الإسكندرية - صور

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت المعاينة الأولية نشوب حريق في كافيه شهير بنادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، والذي أسفر عن التهامه بالكامل دون وقوع إصابات.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وشرز بلوحة المفاتيح الموجودة بالكافيه فجرًا، المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثاني والثالث.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق داخل كافيه بنادي المعلمين.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني، وذلك دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة للتحقيق.

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