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فطير مشلتت وعيش بلدي.. تجربة تعليمية فريدة لأطفال سيناء داخل مزرعة- فيديو وصور

02:03 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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    مشاركة الأولاد_27
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    مشاركة المعلمات للأطفال_28
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    وضع الخبو في الفرن البلدي_30
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    محاكاة لعيشة الفلاحة المصرية_24
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    محاكاة للحياة الريفية_25
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    فرد العجين_1_22
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    فرد العجين (2)_21
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    مرحلة فرد الخبز_26
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    فرحة الأطفال_20
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    محاكاة لحرث الأرض_23
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    تجهيز الخبز_1_17
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    تناول الفطير بالعسل_18
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    المعلمات تساعد الاظطفال_16
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    الفرد_2_13
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    العجن_1_12
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    الصوب الزراعية_11
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    جني الثمار_19
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    الخبز_10
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    الفرن البلدي (2)_14
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    الاعتناء بالزرع_8
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    الأطفال داخل المزرعة_7
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    اعداد الفطير_4
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    اعداد الخبز_3
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    الأطفال داخل الصوب_6
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    أعمال فرد العجين_5
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    الاعتناء بلزراعات داخل الصوبة_9
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    أطفال يجنوب الفلفل في المشنات_2
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جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى أطفال مرحلة رياض الأطفال بمدرسة المروة المتميزة للغات، التابعة لإدارة الطور بمحافظة جنوب سيناء، رحلة لمزرعة الدواجن والصوب الزراعية التابعة لمديرية الزراعة، لعمل نموذج محاكاة لحياة الريف بكل تفاصيلها، كنشاط عملي لمنهج الدسكفري الخاص بالمرحلة، وذلك تحت رعاية عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم، وأحمد غيث، مدير إدارة طور سيناء، والدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة.

واصطحبت المعلمات كافة الأدوات والوسائل التي تعبر عن الريف المصري، من طبلية، مشنات، خبازة، دقيق، ملح، صاج، وكافة الوسائل التي تستخدم في نموذج المحاكاة.

وارتدى الأطفال الزي الفلاحي المعروف لدى الريف المصري، وقاموا بعجن الدقيق لصنع الخبز في الفرن البلدي، والفطير المشلتت الفلاحي، وذلك بمساعدة المعلمات، وعقب الانتهاء من عملية الخبيز قاموا بتناول الخبز والفطير بالعسل والجبن.

كما تضمنت برنامج الرحلة محاكاة لكيفية اعتناء المزارع بالزراعات، وجني المحصول داخل الصوب الزراعية باستخدام أدوات الفلاح.

وقال جمال عبد الناصر، مدير المدرسة، إن الهدف من الرحلة وتفعيل نموذج المحاكاة هو ترسيخ وتثبيت الهوية المصرية، وإحياء العادات والتقاليد التي تتبع داخل الريف المصري منذ القدم، وتعريف الأطفال بالدور الهام الذي يقوم به الفلاح المصري لتوفير المحاصيل الزراعية التي تعد من أهم مقومات الأمن القومي.

وأكد مدير المدرسة، أن مثل هذه المحاكاة يسهم في تثبيت المعلومة لدى الأطفال في هذه المرحلة، كون المعلومة المجردة لا تثبت في عقولهم مثل المعلومات الحية التي يرونها على أرض الواقع، ويقومون بمحاكاتها بأنفسهم، مشيرًا إلى أنه هذه الفعاليات تضفي أجواء من البهجة لدى الأطفال لكونهم يغيرون من الروتين اليومي داخل المدرسة.

وقدم مدير المدرسة الشكر إلى وكيل وزارة الزراعة، لتعاونه مع إدارة المدرسة من خلال تقديم كافة وسائل الدعم لتنفيذ نموذج المحاكاة بشكل رائع، إضافة إلى تزويد الأطفال بالمعلومات الخاصة بآليات الزراعة، وآليات الاعتناء بالنباتات وجني المحصول.

جنوب سيناء مدرسة المروة المتميزة للغات مديرية الزراعة مزرعة
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