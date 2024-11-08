محافظ جنوب سيناء: جناح مصر في بورصة لندن أثار اهتمام ممثلي القطاع السياحي العالمي

جنوب سيناء – رضا السيد:

شارك الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، في حفل العشاء الرسمي الذي نظمه السفير شريف كامل، السفير المصري لدى المملكة المتحدة، وذلك على هامش ختام فعاليات زيارة المحافظ للمملكة المتحدة للمشاركة في معرض بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2024).

وأقيم هذا الحفل على شرف الوفد المصري المشارك في المعرض، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والوفد المصري و الملحق السياحي في لندن، وممثلين عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد كبير من رجال الاستثمار والسياحة، وأعضاء السفارة في لندن، ومكتب التمثيل التجاري.

وقدّم الدكتور خالد مبارك درع محافظة جنوب سيناء إلى السفير شريف كامل، تقديرًا لدعمه وجهوده في إنجاح الزيارة، وتنسيق اللقاءات الرسمية على هامش المعرض، التي تهدف لتعزيز مكانة المقاصد السياحية المصرية على الصعيد الدولي.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن هذه المشاركة تأتي في إطار الترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة، وخاصة مدينة سانت كاترين التي تشهد تطويرات كبيرة ضمن مشروع “التجلي الأعظم”، مما يجعلها مقصدًا متعدد المنتجات السياحية يجمع بين السياحة الروحانية والثقافية وسياحة المغامرات والبيئة، مؤكدًا أن الجناح المصري في بورصة لندن أثار اهتمام ممثلي القطاع السياحي العالمي.

وأوضح المحافظ أن مشاركة مصر في هذا الحدث الدولي الهام تسهم في تعزيز تواجدها على خريطة السياحة العالمية، مشيرًا إلى تزايد أعداد السائحين القادمين إلى مصر من المملكة المتحدة بفضل الرحلات المنتظمة والتعاون المتزايد في مجال الطيران والسياحة.

وأكد أن جهود وزارة السياحة والآثار في إبراز المقاصد السياحية المصرية، والتي منها جنوب سيناء تعكس استراتيجية الدولة في تطوير القطاع السياحي من خلال الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية متعددة ومتنوعة.