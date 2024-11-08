النيران أكلت طابقين.. 20 صورة ترصد الحريق المروع على كورنيش الإسكندرية

من أرض الفيروز.. جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقيم يومها السيناوي الأول-

"عملاق البحار" يكتب تاريخًا جديدًا.. كيف نجحت أكبر عملية عبور في قناة

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر نيابة سيدي جابر بالإسكندرية التحقيق في الحريق الهائل الذي اندلع، صباح اليوم الجمعة، بكافيه شهير داخل نادي المعلمين على كورنيش الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق صباح اليوم داخل كافيه بنادي المعلمين.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وشرز بلوحة المفاتيح الموجودة بالكافيه فجرًا، المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثاني والثالث، وذلك دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجار العرض على النيابة للتحقيق.





