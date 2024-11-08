من أرض الفيروز.. جامعة شرق بورسعيد الأهلية تقيم يومها السيناوي الأول- صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظمت جامعة شرق بورسعيد الأهلية، برئاسة الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، يومها السيناوي الأول، وذلك بمقر الجامعة على أرض سيناء.

أشار الأستاذ الدكتور عاطف علم الدين، رئيس الجامعة، إلى أنه اليوم جاء تحت إشراف الأستاذ الدكتور رشا إبراهيم عناني، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ويأتي تنفيذا لأهم غايات الجامعة وهو دمج الجامعة بالمجتمع وبشكل خاص المجتمع السيناوي بهدف التعرف على ثقافتنا الأصيلة وتاريخنا وتراثنا، وذلك بحضور لفيف من أهل سيناء الحبيبة وشيوخ القبائل الكرام، والطلاب وجميع المنتسبين الجامعة.

وتضمن اليوم ارتداء الملابس السيناوية الشهيرة بألوانها الزاهية، وعروض فنية لأغاني سيناء التراثية، ومعرضا امشغولات والأعمال اليدوية لأهل سيناء، وعرضا للجمال، فضلا عن تناول الوجبات السيناوية والتعرف على طريقة طهيها، والعديد من الفقرات الأخرى.