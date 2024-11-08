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جريمة بشعة تهز سوهاج.. شاب يحاول ذبح شقيقه

12:23 م الجمعة 08 نوفمبر 2024

جثة

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب شاب بجرح ذبحي بالرقبة، في مشاجرة على يد شقيقه، بطما شمالي محافظة سوهاج، ضبطت الشرطة المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة؛ لخلافات أسرية.

تلقى مأمور مركز شرطة طما إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمود. ج" 25 عامًا عامل مصابًا بجرح قطعي بالرقبة.

اتهم المصاب شقيقه "بشار" 17 عامًا طالب بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته؛ بسبب الخلافات الأسرية.

تم ضبط المتهم، والسلاح المستخدم "مطواة"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج مشاجرة ذبح شقيقه
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