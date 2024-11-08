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تصاعد ألسنة النيران.. لحظة اندلاع حريق هائل بكورنيش الإسكندرية- فيديو وصور

12:07 م الجمعة 08 نوفمبر 2024
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  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (20)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (12)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (10)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (11)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (14)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (17)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (16)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (15)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (9)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (13)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (18)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (19)
  • عرض 17 صورة
    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (22)
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    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (21)
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    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (23)
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    حريق هائل في كافيه على كورنيش الإسكندرية (8)
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقاطع فيديو تظهر اللحظات الأولى لاندلاع الحريق الهائل في كافيه شهير بنادي المعلمين في منطقة سيدي جابر على كورنيش الإسكندرية.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق صباح اليوم الجمعة داخل كافيه بنادي المعلمين.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وشرز بلوحة المفاتيح الموجودة بالكافيه فجرًا، المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثاني والثالث وذلك دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.










إصابات في حريق الإسكندرية حريق سيدي جابر نادي المعلمين كورنيش الإسكندرية الإسكندرية
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