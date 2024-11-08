حريق كورنيش الإسكندرية.. هل تضرر نادي المعلمين بسيدي جابر؟- صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أكد الدكتور سمير النيلي، مدير عام نادي المعلمين بالإسكندرية، أن منشآت النادي في منطقة سيدي جابر لم تضرر من الحريق الذي التهم أحد الكافيهات الملحقة بالنادي والمستأجر لأحد رجال الأعمال.

وأضاف النيلي، أن الكافيه المتضرر له مدخل خاص منفصل عن النادي، مشددًا أن النادي يعمل بشكل طبيعي ويستقبل الزوار والمعلمين والرحلات من المحافظات المجاورة.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق صباح اليوم داخل كافيه بنادي المعلمين.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني.

وتبين من الفحص نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي وشرز بلوحة المفاتيح الموجودة بالكافيه فجرًا، المكون من 3 طوابق، ما أسفر عن احتراق الطابقين الثاني والثالث، وذلك دون حدوث إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.