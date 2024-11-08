انقلاب سيارة و8 تصادمات.. 14 مصابًا في حادث مروع بالشرقية

الشرقية- مصراوي:

شهد طريق "بلبيس - أبو حماد" بمحافظة الشرقية حادثًا مروريًا مروعًا، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بجروح متفاوتة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فإن الحادث وقع بسبب انحراف سيارة ربع نقل محملة بالركاب عن مسارها، ما أدى إلى انقلابها وتصادمها مع 8 سيارات أخرى.

وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت من انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

وتراوحت إصابات الضحايا بين الكسور والجروح الطفيفة، وجرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي العلاج اللازم.