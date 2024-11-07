محافظ الأقصر يعلن عن طرح 27 عمارة سكنية بمركزي أرمنت وإسنا

الأقصر - محمد محروس:

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا خاصًا بطرح عدد من الوحدات السكنية كمرحلة أولى بمركزي إسنا وأرمنت للشباب والفئات المستهدفة في إطار أعمال مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" للقاطنين في نطاق القرى المستهدفة من المبادرة، وذلك بحضور رؤساء مدينتي أرمنت وإسنا، ومديري الإدارات ووكلاء الوزارات المعنية.

ناقش محافظ الأقصر خلال الاجتماع الشروط والفئات المؤهلة للحصول على الوحدات السكنية التي يبلغ عددها 27 عمارة، منها 21 عمارة بمركز أرمنت و6 عمارات بمدينة إسنا.

أعلنت محافظة الأقصر الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي أن يكون المتقدم من حديثي الزواج أو المقبلين عليه، وذوي الإعاقة والفئات المستحقة لتدخلات "سكن كريم"، والأرامل والمطلقات وربات الأسر بلا عائل، وقاطني مساكن الإيواء أو أي مساكن منخفضة التكلفة أنشأتها الدولة سابقًا، وقاطني المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية، على أن تكون الأولوية لأبناء القرى المنشأ بها الوحدات السكنية، والفئة العمرية من 21 وحتى 65 عامًا.

وأكد محافظ الأقصر على الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتصرف واستغلال الوحدات السكنية في موعد أقصاه ثلاثة أشهر. كما وجه بتشكيل لجنة مركزية بالمحافظة للإعلان عن طرح الوحدات السكنية، وتتولى اللجنة صياغة إعلان طرح وحدات مبادرة تطوير الريف المصري. كما تم تشكيل لجنة فرعية بكل مركز ومدينة لتتسلم الطلبات المقدمة من المواطنين.