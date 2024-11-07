غدًا قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة دهب

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي غدًا الجمعة عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء الصيانة الدورية لمحولات وموزعات الشبكة، مما سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق، وهي: جاز ذهبية، والمريديان، وهابي لايف، وإيكوتيل.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم أنه من المقرر أن تجري عملية الصيانة لمدة ساعتين، بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وسيجري فصل التيار بالتتابع.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.