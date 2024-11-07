إعلان

غدًا قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة دهب

08:23 م الخميس 07 نوفمبر 2024

أرشيفية (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء عن قطع التيار الكهربائي غدًا الجمعة عن بعض المناطق بالمدينة لإجراء الصيانة الدورية لمحولات وموزعات الشبكة، مما سيؤدي إلى قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق، وهي: جاز ذهبية، والمريديان، وهابي لايف، وإيكوتيل.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم أنه من المقرر أن تجري عملية الصيانة لمدة ساعتين، بداية من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة صباحًا، وسيجري فصل التيار بالتتابع.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار الكهربائي.

الوحدة المحلية لمدينة دهب جنوب سيناء قطع التيار الكهربائي الأجهزة الكهربائية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
6 مصابين في حادث تصادم بنزلة كوبري عرابي في شبرا الخيمة (صور)

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)