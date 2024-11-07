وزير الشباب والرياضة يفتتح الملعب القانوني بمركز شباب بلطيم في كفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، الملعب القانوني الجديد بمركز شباب مدينة بلطيم، ضمن الجولة التفقدية التي أجراها وزير الشباب والرياضة للمحافظة.

يأتي ذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، واللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

وخلال الجولة، زار وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ المرحلة الأولى من إنشاء مدرجات مركز شباب بلطيم، وأشادا بجودة الأعمال المنفذة، وأكدا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لاستكمال المدرجات التي ستوفر للجمهور مكانًا ملائمًا لمتابعة المباريات والفعاليات الرياضية.

وعبّر الدكتور أشرف صبحي عن اهتمام الوزارة بتسريع وتيرة تطوير المنشآت الرياضية، قائلاً: "نعمل على دعم مشروعات تطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات لضمان وصول الخدمات الرياضية إلى أكبر عدد من الشباب، إيمانًا بأهمية الرياضة في حياة المجتمع ودورها في بناء أجيال قادرة على المنافسة." وأكد أن الوزارة تسعى إلى خلق بيئة متكاملة تتيح للشباب فرص التدريب والتطوير وفقًا لأعلى المعايير.

كما تضمنت الجولة زيارة الوزير والمحافظ لتدريبات الفرق الرياضية بمركز الشباب، وتابعا تدريبات فرق الكاراتيه وكرة القدم، وأشادا بأداء اللاعبين وجهود المدربين في رفع مستوى الأداء.

وأكد الوزير أن الوزارة توفر الدعم اللازم لتطوير المواهب الرياضية في مختلف الألعاب، ضمن خطط شاملة لصقل إمكانات الشباب المصري في كل رياضة.

كما تفقد وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفر الشيخ المعسكر الكشفي، واطلعا على تدريبات الفرق الكشفية المختلفة، وأشادا بالأنشطة الكشفية التي تسهم في تعزيز قيم الانضباط وروح العمل الجماعي لدى الشباب.

كما تفقدا الوزير والمحافظ معرض منتجات أندية الفتاة والفنون التراثية، واطلعا على الأعمال اليدوية والتراثية التي تعرضها الأندية، والتي تعكس التراث الثقافي للمحافظة وتدعم تمكين المرأة والشباب. بينما تفقدا معرض الفنون التشكيلية، الذي يضم أعمالًا فنية متنوعة للشباب الموهوبين، حيث تم التأكيد على أهمية هذه المعارض في اكتشاف المواهب ودعم الإبداع في المجتمع.

وعلى هامش الزيارة، أكد محافظ كفر الشيخ أن المدرجات في ملعب نادي بلطيم ملحق بها مقصورة وقاعة لاستقبال كبار الزوار، وغرف تغيير الملابس، وحمامات، وغرف الحكام، بينما تبلغ مساحة نادي بلطيم 6 أفدنة، ويضم النادي ملعب كرة قدم قانوني، وملعبًا تدريبيًا طبيعيًا، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وبه محلات تجارية ضمن مشروعات الطرح الاستثماري بالنادي.

وقال محافظ كفر الشيخ إن دور الوزارة الهام في وضع ملف تطوير البنية التحتية لقطاع الشباب والرياضة على رأس أولوياتها.

وأضاف أن الطفرة الإنشائية وتدشين المنشآت الرياضية والشبابية الجديدة تأتي وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة المصرية، مع تعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية، والدعم الكامل للأنشطة الرياضية على كافة المستويات، وتقديم الخدمات الرياضية في شكل جديد يليق بالمصريين.