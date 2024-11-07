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الأجهزة الأمنية تكشف هوية شخص توفي في محطة قطار الأقصر

07:28 م الخميس 07 نوفمبر 2024

قطار بالأقصر

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الأقصر - محمد محروس:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر من التعرف على هوية شخص توفي أثناء انتظاره أحد القطارات في محطة الأقصر، حيث عثر عليه جثة على أحد المقاعد دون أن يحمل أي أوراق تثبت هويته.

وكانت مديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطارًا يفيد بالعثور على جثمان شخص متوفى في المحطة، وعلى الفور تم نقله إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي. وتبين بعد المعاينة أن الوفاة طبيعية ولا توجد أي شبهة جنائية.

أظهرت التحريات أن المتوفى يُدعى هاني ثابت سعد معوض، ويبلغ من العمر 48 عامًا، وهو عاطل عن العمل ومقيم في محافظة بني سويف. كما تبين أنه متغيب عن منزله منذ عدة أيام دون أن يتم تحرير محاضر غياب. وقد تم التعرف عليه من قبل شقيقه الأكبر.

محطة الأقصر بني سويف مديرية أمن الأقصر جثة عاطل مستشفى الكرنك الدولي
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