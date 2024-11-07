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كيف تخلص سفاح الغربية من زوجته "سحر" ضحيته الأولى؟

06:20 م الخميس 07 نوفمبر 2024

سفاح الغربية عبد ربه موسى

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الغربية - مروة شاهين:

واصل سفاح الغربية، عبد ربه موسى، البالغ من العمر 47 عامًا، اعترافاته التفصيلية حول ارتكاب جرائمه، ليزيح الستار ويكشف أن أولى ضحاياه كانت زوجته الثانية "سحر"، التي تعرف عليها بعد أن انفصل عن زوجته الأولى. كانت سحر جارة شقيقته، واستمر الزواج منها لمدة 7 أشهر فقط.

وتابع سفاح الغربية اعترافاته أمام جهات التحقيق بأن زواجه من سحر استمر لمدة 7 أشهر، وكانت حياة سعيدة ومستقرة حتى قرر قتلها والتخلص منها في عام 2011، عندما كانت حاملًا في شهرها الثالث، دون وجود أي أسباب واضحة. استغل نومها وقام بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. حضر ذووها وأخذوا الجثة، ورفضوا تشريحها لمعرفة أسباب الوفاة.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية قد قررت اليوم الخميس تأجيل محاكمة عبد ربه موسى، المتهم بقتل 4 سيدات، في القضية رقم 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، إلى جلسة الدور الرابع من شهر ديسمبر، لانتداب محامٍ.

أحال المحامي العام لنيابات شرق طنطا المتهم "عبد ربه موسى" للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل كل من "س.ع.ا"، "ر.ف.م"، "ف.ا.ف"، و"ع.ا.م" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليهن، مستخدمًا سكينين وساطورين.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغٍ بالعثور على ساق إحدى الفتيات ملقاة على جانبي ترعة الخضراوية.

سفاح الغربية عبد ربه موسى

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