بالصور.. محافظ أسوان يلتقى أهالى قرية فارس فى مقهى شعبي

أسوان - إيهاب عمران:

التقى الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أهالى قرية فارس بمركز كوم أمبو، على أحد المقاهى الشعبية، حيث تناول كوباً من الشاى معهم، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وأعطى توجيهاته للمسئولين لسرعة تلبيتها، ووضع الحلول الفورية لها.

وعلى رأس هذه المطالب اعتماد تقسيمات الشباب فى الظهير الصحراوى للقرية، مع دخول المشروعات التى شهدتها القرية ضمن مبادرة " حياة كريمة " للخدمة ، وخاصة العمارات السكنية، والبنية التحتية ومجمع الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى إستثمار مبانى مدرسة حسن فتحى فى إحياء التراث والمشغولات اليدوية والصناعات الحرفية، والتي من أهمها منتجات التمور.



في المقابل، قدم الأهالي شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه غير المسبوق لمحافظة أسوان عبر المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "، والتى قدمت 27 مشروعا تنمويا وخدميا يستفيد منها نحو 20 ألف نسمة من أبرزهم محطات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والمجمعات الخدمية والزراعية والحرفية والصناعية، فضلاً عن المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

كما أشاد الأهالي، بالجولات الميدانية التى يقوم بها اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان لمختلف المراكز والمدن للوقوف على المطالب والمشاكل الجماهيرية.