استوليا على أموال وسيارات بالتزوير.. السجن 3 سنوات لصاحب مدرسة وآخر بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة صاحب مدرسة وآخر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المضبوطة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، لاتهامهما بالتزوير في محرر رسمي.

ترجع وقائع القضية رقم 5131 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بتزوير متهمين محررات رسمية.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه "م.ب.ال" تاجر، مقيم بالمملكة العربية السعودية ويشغل منصب عضو مجلس إدارة شركة للاستثمار الطبي والتعليمي يرأس مجلس إدارتها شقيقه.

وتبين من التحقيقات إجراء المتهم "ق.ح.ق" صاحب مدرسة تعليمي بالبحيرة بالاشتراك مع المدعو "ح.أ.م" تعديل في مجلس إدارة الشركة المشار إليها بتعيين نفسه رئيسًا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب وتعيين 3 آخرين عن طريق جمعية عمومية ممهورة بتوقيعات منسوبة للمجني عليه وشقيقه زورًا.

ووفقًا لأوراق القضية، ترتب على التزوير تغيير الصلاحيات بالسجل التجاري ما أمكن المتهم من سحب أموال المدرسة من البنك فرع دمنهور بالإضافة للاستيلاء على مجموعة من السيارات ملك الشركة وبيعها لحسابه.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.