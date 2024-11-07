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تعليم جنوب سيناء تحقق المركز الخامس في مسابقة المراجعة البيئية والصحية

04:20 م الخميس 07 نوفمبر 2024

وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء

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جنوب سيناء – رضا السيد :

فازت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة المراجعة البيئية و الصحية للعام الدراسي 2023 – 2024، وذلك تحت رعاية محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وتشجيع المتميزين والمتفوقين .

وقال عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية حصلت على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة المراجعة البيئية و الصحية للعام الدراسي الماضي، موجهًا التهنئة لإدارة التنمية المستدامة بالمديرية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل إدارة التنمية المستدامة بالمديرية، وإدارة طور سيناء وكل من شارك في هذه المسابق، ومتمنيًا المزيد من الإنجازات والمراكز المشرفة .

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه سيجري تكريم الفائزين بالمسابقة مع تكثيف الأنشطة لنشر الممارسات الناجحة للنشاط على صفحات الإدارة وصفحة المدرسة، لإظهار دور المدرسة الطبيعي كونها حاضنة ومنتجة للمواهب بكافة أنواعها .

مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء مسابقة المراجعة البيئية و الصحية محمد عبداللطيف خالد مبارك محافظ سيناء
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