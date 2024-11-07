خلال زيارته لكفر الشيخ.. وزير الرياضة يدعو الشباب للعمل على تحقيق طموحاتهم -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مع الكيانات الشبابية بالمحافظة، خلال اللقاء الحواري المفتوح، والذي عُقد داخل المجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ.

وجاء ذلك تزامنًا مع الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتنمية البشرية، «بداية جديدة لبناء الإنسان»، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

يأتي ذلك ضمن برنامج زيارته لمحافظة كفرالشيخ، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الشبابية والرياضية، وفي إطار لقاءاته مع شباب مصر من جميع المحافظات، بهدف التواصل معهم والاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم، وتحديد احتياجاتهم ومطالبهم.

بدأت فعاليات اللقاء الحواري بمراسم استقبال ممثلي الكيانات الشبابية للقيادات، واصطحب محافظ كفرالشيخ وزير الشباب والرياضة لتفقد معرض منتجات المسنين في بهو المركز الثقافي من إعداد الكيانات الشبابية.

بدأت فعاليات اللقاء الحواري بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، واستعراض إنجازات مديرية الشباب والرياضة كما جرى عرض فيلم قصير عن الكيانات الشبابية بكفرالشيخ، و الاسكتش المسرحي عن مواجهة الإلحاد الذي أعده إتحاد شباب كفرالشيخ، ولقاء حواري مع الشباب.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.

وأشار صبحي، إلى أن الدولة المصرية حققت إنجازات كبيرة في مجال المشروعات والتنمية على مستوى جميع القطاعات، وفي ظل التحديات التي تواجهها من أجل مستقبل أفضل، داعيًا الشباب إلى المشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والشبابية، وتطوير مهاراتهم وتنمية مواهبهم، والعمل على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم في إطار الإسهام في بناء مستقبل أفضل للوطن.

وطالب وزير الشباب والرياضة، بضرورة بذل الجهد من قبل الشباب لتحقيق أهدافهم، مشيرًا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ العديد من البرامج والمشروعات من أجل تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وتشجيعهم على الإقبال على المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي.

ووجه صبحي، الشكر للواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، على المجهودات الكبيرة التي يبذلها داخل المحافظة، وحرصه الشديد على تأهيل وتدريب شباب المحافظة، مشيدًا بحجم الإنجازات داخل المحافظة، والذي يتماشى مع سرعة العمل والإنجاز في الدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن الكيانات الشبابية لها تأثير إيجابي كبير على الشباب خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الوزارة بكافة قطاعاتها الشبابية والرياضية على تواصل دائم مع شباب مصر في كافة محافظات الجمهورية، بهدف دمج الشباب في كافة محافظات الجمهورية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، في منح الفرصة كاملة أمام الشباب لتقديم مواهبهم ومهاراتهم في كافة المجالات.



وكشف الوزير، تقديم رؤية وطنية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بالأوضاع الراهنة والعمل على توحيد الشباب نحو إدراك طبيعة ما تواجهه الدولة من تحديات تتطلب الاصطفاف الوطني والمشاركة في صنع القرار بطرح الرؤى والأفكار الداعمة لمسيرة التنمية، ومساعدتهم على التصدي للشائعات بتصويب الانحرافات الفكرية ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة.



ولفت الوزير، إلى أن هناك برامج كثيرة تقوم بها الوزارة لمساعدة مراكز الشباب، وبناء قدرات الشباب على المستوى البدني والعقلي، والعمل على الدعم الكامل لكل المشروعات والبرامج والمبادرات المبتكرة من الكيانات الشبابية، موجهًا بتوسيع وتكثيف الأنشطة والمبادرات التي تشجع الشباب على المشاركة السياسية خلال الفترة الحالية والمستقبلية.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ أن تلك الزيارة تأتي في إطار جهود الحكومة لدعم الشباب ورعاية المواهب الرياضية، وتطوير الخدمات الرياضية والشبابية في محافظة كفرالشيخ، وتوفير بيئة ملائمة لتدريبهم وتأهيلهم للمشاركة في المنافسات المحلية والدولية.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن الشباب هم الركيزة الأساسية وعصب الوطن، وأمل المستقبل في بناء نهضته وتقدمه، وأن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات، وتسعى لتوفير الفرص التي تحقق طموحاتهم وتساعدهم على الإسهام في مسيرة التنمية، وتأهيلهم من خلال المبادرات التنموية والبرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل مهاراتهم وتوجيه طاقاتهم نحو البناء والإعمار.

وأضاف المحافظ أن أهمية تلك الزيارة لدعم المشروعات الرياضية والشبابية بمحافظة كفرالشيخ، والوقوف على أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة الرياضيين والشباب في المحافظة، بتزامن الزيارة مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي.

وفي ختام اللقاء الحواري، وجه وزير الشباب والرياضة ومحافظ كفرالشيخ، رسالة للشباب بتحمل المسؤولية الوطنية والمجتمعية تجاه وطنهم، وأن يكونوا دائمًا مصدر الإلهام لأقرانهم من الشباب، في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف تمكين الشباب.