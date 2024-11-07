محافظ الأقصر يحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة مدرسة العديسات الصناعية -صور

الأقصر-محمد محروس:



شارك المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر فى حفل تخريج الدفعة السابقة - الدفعة العاشرة - من طلاب قسمى التركيبات الكهربية وشبكات المياه بالمركز الألماني للتركيبات بمدرسة العديسات الثانوية الصناعية.

يذكر أنه في عام 2015، وقعت وزارة التربية والتعليم المصرية ومحافظة الأقصر ومؤسسة جروسي الألمانية، على بروتوكول تنص بنوده على تولي الشركة الألمانية رعاية شعبة التركيبات الكهربائية من تدريب طلاب ومعلمين، وتوفير أجهزة ومعدات، على أن تتولى الوزارة توفير المعلمين والعاملين والكتب والقاعات.

وفى عام ٢٠٢٠ جرى إضافة شعبة شبكات المياه بنفس الشروط، على أن يأتى الجانب الألمانى سنويا فى نفس الموعد لاختبار الطلاب وتحفيزهم وتكريمهم.



ويبلغ عدد الفصول وطلاب الشعب التى تقع داخل نطاق البروتوكول، أولا شعبة التركيبات الكهربائية عدد طلاب الصف الأول 31 طالبا وعدد طلاب الصف الثانى ٢٥ طالبا، والصف الثالث ٣٥ طالبا، وشعبة شبكات المياه الصف الأول 15 طالبا، والصف الثانى 15 طالبا ، والثالث ١٥ طالبا وطالبة.

وفى كلمته، قال محافظ الأقصر أنه سعيد بهذه الشراكة داخل هذا الصرح التعليمي الذى خرج طلاب فنيين مؤهلين لسوق العمل، مؤكدًا نجاح التعاون المصرى- الألمانى فى قطاع التعليم ، مشيداً بكفاءة الطلاب فى المجالات التقنية وتدريبهم على أحدث مستوى وفهمهم لطبيعة سوق العمل فى مصر والعالم ، وتمنى زيادة أعداد الطلاب الدارسين بهذه الأقسام مستقبلا ، مؤكدا استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم فى كافة الأقسام بالمدرسة.



وفي ختام كلمته شكر كل من ساهم فى هذا المشروع وفي مقدمتهم مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية والجانب الألماني .



وقام محافظ الأقصر بتكريم الجانب الألماني وتكريم الطلاب المتفوقين فى الدفعة السابقة ، كما قام الجانب الألمانى بتقديم درع تذكارى وشكر المحافظ على جهوده.



حضر الحفل على صادق رئيس مدينة الطود، والدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد هشام محمد حسنين القائد العسكرى للمدرسة وجمال عثمان مدير التعليم الفنى، وطاهر أحمد مدير إدارة الطود التعليمية، وطايع محمد مدير المشروع الألمانى بالمدرسة .