محكمة جنايات نجع حمادي تصدر حكماً بالسجن المؤبد على قاتل زوجته

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار اسماعيل محمود الفران، عامل بالسجن المؤبد، بعد أن تخلص من زوجته بسبب خلافات زوجية عقب شكه في سلوكها.

تعود أحداث الواقعة إلى 29 يونيو 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم ه.ت.ا، 39 عاما، عامل، تهمة قتل زوجته، مع سبق الإصرار، بعد أن تعدى عليها بعصا شوم وخزران، قاصدا قتلها، بسبب خلافات زوجية لشكه في سلوكها.

وجرى إحالة القضية التي حملت رقم 16176 لسنة 2022 ، جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2139، لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.