صلاة الجنازة على صائد الطائرات زغلول وهبة في كنيسة العذراء ببنها -فيديو وصور



القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شيع أهالي مدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم الخميس، جنازة زعلول وهبة، صائد الطائرات في حرب أكتوبر 1973، الذى مات فى وقت سابق اليوم الخميس بعد صراع مع المرض.

وأقيمت صلاة الجنازة على الفقيد بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة بنها، وجرى دفن الجثمان بعد الصلاة بمقابر الأسرة بالشموت على أن يقام العزاء بقاعة المطرانية بجوار مستشفى الراعي الصالح الساعة 6 مساءً.

يشار إلى أن الراحل زغلول وهبة تمكن من إسقاط طائرتين من نوع "سكاي هوك" للعدو، ليسجل اسمه وسط الأبطال الخالدين الذين حققوا أقوى الانتصارات والتي تدرس حتى اليوم بكليات العالم وتؤكد بسالة وجسارة المقاتل المصري.