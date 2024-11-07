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وداعا "صائد الدبابات".. أهالي البحيرة يشيعون جثمان البطل المصري -فيديو

03:04 م الخميس 07 نوفمبر 2024

البطل محمد المصري الشهير بـ ''صائد الدبابات''

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البحيرة - أحمد نصرة:

شيع المئات من أهالي قرية أبناء المصري التابعة لمركز أبو المطامير محافظة البحيرة، جثمان البطل محمد المصري، الشهير بـ صائد الدبابات.

كانت أسرة البطل الراحل، أعلنت وفاته اليوم الخميس، عن عمر 76 عامًا، عقب أسابيع قليلة من تكريم الرئيس السيسي له.

ولد المصري عام 1948 في محافظة الشرقية والتحق بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية في 24 سبتمبر عام 1969 وجاء توزيعه علي سلاح الصاعقة.

شارك المصري في حرب أكتوبر المجيدة، واستطاع تدمير 27 دبابة للعدو الإسرائيلي بينها دبابة قائد اللواء 190 الإسرائيلي "عساف ياجوري".

صائد الدبابات محافظة البحيرة محمد المصري الرئيس السيسي
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