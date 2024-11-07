إعلان

بالصور- أهالي قرية المصري بالبحيرة يستعدون لتشييع جنازة صائد الدبابات

02:56 م الخميس 07 نوفمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    أهالي قرية المصري بالبحيرة يستعدون لتشييع جنازة صائد الدبابات
  • عرض 4 صورة
    أهالي قرية المصري بالبحيرة يستعدون لتشييع جنازة صائد الدبابات
  • عرض 4 صورة
    أهالي قرية المصري بالبحيرة يستعدون لتشييع جنازة صائد الدبابات
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

البحيرة - أحمد نصرة:

يستعد أهالي قرية أبناء المصري، بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، لتشييع جثمان البطل محمد المصري، الملقب بصائد الدبابات، عقب صلاة العصر.

واصطف عدد من أقارب وجيران الفقيد لتلقي واجب العزاء في الفقيد وسط حالة من الحزن سيطرت على أجواء القرية.

كانت أسرة محمد المصري، أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بصائد الدبابات أعلنت وفاته اليوم الخميس، عن عمر 76 عامًا بمحل إقامته في إحدى قرى مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

ولد المصري عام 1948 في محافظة الشرقية والتحق بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية في 24 سبتمبر عام 1969 وجاء توزيعه علي سلاح الصاعقة.


شارك المصري في حرب أكتوبر المجيدة، واستطاع تدمير 27 دبابة للعدو الإسرائيلي بينها دبابة قائد اللواء 190 الإسرائيلي "عساف ياجوري".

جنازة صائد الدبابات البحيرة مركز أبو المطامير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وداعا "صائد الدبابات".. أهالي البحيرة يشيعون جثمان البطل المصري -فيديو

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)