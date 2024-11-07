بالصور- أهالي قرية المصري بالبحيرة يستعدون لتشييع جنازة صائد الدبابات

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البحيرة - أحمد نصرة:

يستعد أهالي قرية أبناء المصري، بمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، لتشييع جثمان البطل محمد المصري، الملقب بصائد الدبابات، عقب صلاة العصر.

واصطف عدد من أقارب وجيران الفقيد لتلقي واجب العزاء في الفقيد وسط حالة من الحزن سيطرت على أجواء القرية.

كانت أسرة محمد المصري، أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بصائد الدبابات أعلنت وفاته اليوم الخميس، عن عمر 76 عامًا بمحل إقامته في إحدى قرى مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

ولد المصري عام 1948 في محافظة الشرقية والتحق بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية في 24 سبتمبر عام 1969 وجاء توزيعه علي سلاح الصاعقة.



شارك المصري في حرب أكتوبر المجيدة، واستطاع تدمير 27 دبابة للعدو الإسرائيلي بينها دبابة قائد اللواء 190 الإسرائيلي "عساف ياجوري".