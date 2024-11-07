"خايف على مصلحتهم".. أول تعليق لمنطقة سوهاج الأزهرية على حلق شيخ معهد شعر التلاميذ

سوهاج- عمار عبدالواحد:

علقت منطقة سوهاج الأزهرية، على واقعة حلق شيخ معهد العرابة لشعر رؤوس بعض التلاميذ.

وأضافت المنطقة في بيان اليوم الخميس، أن الطلاب غير ملتزمين بالمظهر اللائق للطالب الأزهري وعدم ارتداء العمامة الأزهرية وعمل قصات غريبة بالشعر.



وقررت المنطقة تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، بناءً على توجيهات الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.



وتابع البيان أن اللجنة أوضحت في تقريرها أن شيخ المعهد نبه على التلاميذ محل الواقعة وحذرهم أكثر من مرة بخصوص الالتزام بالمظهر العام دون جدوى، وفى تصرف فردى من شيخ المعهد نفذ الواقعة.

وأوضح بيان منطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الخميس، أن اللجنة التي تم تشكيلها أصرت على لقاء أولياء أمور التلاميذ، الذين أبدوا تفهمًا للأمر وعدم حاجتهم لاتخاذ أي إجراءات قانونية ضد شيخ المعهد؛ معللين ذلك أنه أب للطلاب ويحرص على مصلحتهم، وأن هذا التصرف جاء من هذا المنطلق.

والتقت اللجنة بالتلاميذ وفى جو من الأبوة والتفهم تم احتواء التلاميذ الذين أكدوا التزامهم وحرصهم على المظهر العام للطالب الأزهري، فيما أشار الدكتور أحمد حمادي، أنه بمجرد انتهاء تحقيق اللجنة تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، لأنه أخطأ باستخدام وسيلة غير تربوية؛ لتقويم سلوك التلاميذ ما تسبب فى هذا الأمر، لافتًا إلى أن هناك العديد من الوسائل والطرق التربوية للتقويم والحفاظ على التلاميذ.