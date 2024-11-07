شهد على عقد الزواج وأهداها غرفة نوم.. لمسة إنسانية من محافظ المنوفية لعروس يتيمة -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

شهد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وسط أجواء من البهجة والزغاريد اليوم الخميس، بمكتبه بالديوان العام "كوكيلاً للعروس"، مراسم عقد قران عروسان أيتام من إحدى مؤسسات تربية البنين والبنات التابعة لجمعية الهلال الأحمر، وذلك لمشاركتهم فرحتهم في إتمام عرس زواجهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، يأتي هذا في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم.

حضر مراسم عقد القران، محمد جمعة مدير مديرية التضامن، ومحمد موسي رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، ورجل الأعمال المهندس أسامة مدكور ، مصطفى بسيوني، والنائبة حنان يشار عضو مجلس النواب، الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة، وعدد من المتطوعين ومسئولي الجمعيات الأهلية والهلال الأحمر.

وقدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين وأهداهما غرفة نوم ومساعدة مالية، ووجه بتوفير آثاثات المطبخ والسجاد بالمشاركة مع رجال الأعمال دعمًا لهم في بناء حياة أسرية جديدة، وذلك في إطار الشراكة الفعالة بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني في تعظيم دور العمل الخيري وتعزيز أواصر التراحم بين مختلف فئات المجتمع.

ومن جانبهم قدم العروسان الشكر لمحافظ المنوفية علي جهوده في دعم تلك الفئات وما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

وحرص محافظ المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العروسين، موصيًا زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها، داعيًا المولى عز وجل أن يتمم زواجهم على خير ، ومؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم الكامل لهم لتحقيق حياة أسرية كريمة، فيما قدم رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية درعاً تذكاريًا لمحافظ المنوفية تقديرًا لجهوده المبذولة.