أفيون خام في جوال.. المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات بسانت كاترين

جنوب سيناء - رضا السيد:



أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار حسنى جمال عليان، وعضوية المستشار مجدي نبيل شفيق، والمستشار حمد محمود بديوى، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبدالستار، سكرتير التحقيق، في جلستها اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 28 أغسطس الماضى، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمدينة سانت كاترين ، تفيد قيام عاطل يقيم بمنطقة أبو سيلة بسانت كاترين ، بالانتحار فى المواد المخدرة، ويتخذ من مسكنه وملحقاته مخزنا لتخزين بضاعته، كما يتخذ من الميادين العامة والتجمعات البدوية مسرحا لتجارة المواد المخدرة.

وبعد التأكد من صحة التحريات، جرى إصدار إذن من جهات التحقيق لضبط المتهم قبل ترويجه للمواد المخدرة.

وعلى الفور جرى عمل كمين لضبط المتهم حول منزل المتهم، وألقى رجال الأمن القبض عليه قبل الدخول إلى منزله ، وكان يحمل جوالا على كتفه.

وبفتح الجوال البلاستيك وجد بداخله كمية كبيرة من ناتج تكسير نبات الأفيون الجاف، كما عثر بطيات ملابسه على مبلغ 100جنيه، وتليفون محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بالعملاء، والمبلغ النقدى حصيلة البيع، وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 122 لسنة 2024 قسم سانت كاترين.

وجرى عرض المتهم على وكيل النائب العام الذى قرر حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، ويراعى له التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيماوى بالإسماعيلية للتأكد من المضبوطات وأنها نبات الأفيون المخدر.

وجرى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بطور سيناء التى قضت بحكمها المتقدم .