بيان رسمي يكشف حقيقة انقطاع مياه الشرب عن محافظة أسيوط



أسيوط ـ محمود عجمي:

نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بشكل قاطع الشائعات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول انقطاع المياه في المحافظة.

وأكدت الشركة في بيان رسمي، اليوم الخميس، أن جميع محطات المياه تعمل بكامل طاقتها، ولا توجد أي أعمال صيانة حالية قد تؤثر على وصول المياه للمواطنين.

ودعت الشركة المواطنين إلى عدم الالتفات للشائعات المغرضة، مؤكدة التزامها بتقديم خدمة مياه نظيفة ومستمرة، كما حثت المواطنين على التواصل المباشر مع الشركة عبر قنواتها الرسمية للاستفسار عن أي معلومات تتعلق بخدمة المياه.

وأكدت الشركة أنها تعمل جاهدة على توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة، داعية المواطنين إلى التعاون معها في مكافحة الشائعات.

وأشارت إلى ضرورة التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها، وتجنب نشر أي معلومات كاذبة أو شائعات قد تؤدي إلى البلبلة بين المواطنين.

كما دعت إلى التواصل الفوري مع المركز الإعلامي للشركة عبر أرقام الواتس آب المخصصة للإبلاغ عن الشائعات.

وناشدت الشركة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مطمئنة عملاءها بفتح قنوات التواصل على مدار الساعة لتلبية احتياجاتهم وتسهيل تقديم الشكاوى والاستفسارات. يمكن التواصل مع الشركة عبر الأرقام التالية: 125 (من أي شبكة أو أرضي)، 01280733990، 01206179891 (واتساب)، بالإضافة إلى صفحات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني http://ascww.org/public/ وتطبيقات الهواتف الذكية. فريق خدمة العملاء على استعداد تام للرد على جميع الاستفسارات والشكاوى.