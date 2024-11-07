"شفت أمي في أحضان عمي".. اعترافات صادمة لـ سفاح الغربية أمام المحكمة

الغربية- مروة شاهين:

اعترف "عبد ربه. م" الشهير بـ سفاح الغربية، والمتهم بقتل 4 سيدات، اليوم الخميس، أمام المحكمة بجرائمه، مضيفا أن جميع ضحاياه فتيات ليل بالإضافة إلى زوجته.

وأضاف المتهم في القضية 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، خلال اعترافاته أمام هيئة المحكمة، أن لديه عقدة نفسية منذ الطفولة بسبب رؤيته لوالدته في أحضان عمه والتي كانت توبخه بشكل دائم، فأصبح لديه رغبة في التخلص من النساء.

وأكد مصدر لمصراوي، أن تقرير الطب النفسي أثبت سلامة القوى العقلية للمتهم سواء وقت ارتكاب الجرائم أو في الوقت الحالي، مؤكدا أن نسبة ذكائه تجاوزت 90% أي تعتبر ذكاء متوسط ولا يوجد أي خلل في وظائف العقل.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، قررت اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "عبد ربه. م"، والمتهم بقتل 4 سيدات، في القضية 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، إلى جلسة الدور الرابع من شهر ديسمبر، لانتداب محام للدفاع عن المتهم.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا، أحال المتهم "عبد ربه. م" للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل كلا من "س. ع.ا"، "ر.ف.م"، "ف.ا.ف"، "ع.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن، مستخدماً 2 سكين و2 ساطور.