ذبحوه لفتح مقبرة أثرية.. مرافعة قوية للنيابة تكشف بشاعة جريمة قتل طفل أسيوط -صور

أسيوط ـ محمود عجمي:

استمعت هيئة الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط لمرافعة المستشار أحمد جمال أبوزيد، وكيل النائب العام، الذي أكد أن النيابة العامة تقف اليوم في محراب العدالة، مطالبة بتطبيق القانون بحزم على من انتهك الأعراض وارتكب المحرمات وتعدى على حقوق البشر في الحياة جهاراً نهاراً.

وأشار المستشار أبوزيد، إلى أن المتهمين انتهكوا حرمة الدم البشرية وقتلوا نفساً بريئة بوحشية، مما أثار الفزع في قلوب الناس. وأكد أن النيابة العامة جاءت اليوم لتعرض واقعة قتل مروعة أصابت قلوب الشهود بالكرب والحسرة، مشدداً على ضرورة إنزال العقاب العادل بالمتهمين.

وأوضح أن المتهمين في هذه القضية هم خمسة أشخاص، وصفهم بأنهم لا يستحقون وصف الرجولة، مؤكداً أن الرجولة هي طباع عالية ورفعة بالنفس البشرية، وهؤلاء المتهمون لا يوصفون بها. وأكد أن ما أتى بهم إلى هذا الموضع هو قبيح أفعالهم وسوء أعمالهم، مطالباً المحكمة بتطبيق العقاب العادل عليهم.

وأضاف أن المتهمين انقسموا إلى فئتين، وكلاهما باغية. الفئة الأولى تشمل المحرضين، وهما المتهمان الرابع فارس دياب محمدين سليمان، البالغ من العمر 18 عاماً، والخامس شكري أحمد عبدالكريم، البالغ من العمر 67 عاماً.

وأشار المستشار أبوزيد، إلى أن هؤلاء المتهمين غرتهم الدنيا بزينتها، وسعوا وراء الغنى بطرق غير مشروعة، حتى وصلت بهم أفكارهم الشيطانية إلى البحث عن الآثار، معتقدين أن المقابر لا يمكن فتحها إلا بإراقة دماء بشرية قَربنا لخادمها وامتد إليها يدي قَتيل لتفتحها، فحرضوا المتهمين الثلاثة الأوائل على القتل والدمار.

الفئة الثانية تشمل الفاعلين الأصليين، وهم ثلاثة أشقاء: مدحت عبدالعال أحمد، البالغ من العمر 19 عاماً، مصطفى عبدالعال أحمد، البالغ من العمر 15 عاماً، ومحمود عبدالعال أحمد، البالغ من العمر 22 عاماً. هؤلاء المتهمون خططوا ودبروا ونفذوا الجريمة بوحشية، مما أثار الفزع في قلوب الناس.

ووصف وكيل النائب العام، المتهمين بأنهم تجردوا من مشاعر الإنسانية، مشيراً إلى قسوة قلوبهم وافتقارهم لأي إحساس بشري، وأكد أن البشرية لم تعرف في تاريخها الطويل ولن تعرف في مستقبلها مثل هؤلاء المتهمين في قسوتهم.

وأوضح المستشار أبوزيد، أن المتهمين ارتكبوا جريمتهم النكراء بوحشية، حيث غدروا بطفل بريء وألقوا بأسرة كانت آمنة مطمئنة إلى غيابات الحزن والظلم، وأكد أن النيابة العامة تقف اليوم للدفاع عن حقوق أبناء المجتمع، مشدداً على ضرورة إنزال العقاب العادل بالمتهمين لضمان تحقيق العدالة.

وأشار إلى أن النيابة العامة تحمل أمانة الدفاع عن حقوق المجتمع، وأنها ماضية في أداء واجبها لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وقال المستشار أحمد جمال أبوزيد، وكيل النائب العام، إن المجني عليه هو الطفل المغدور محمد عصام أبوالوفا مهران، الذي لم يتجاوز السابعة من عمره، وصفه بأنه نبتة بريئة في بستان والديه، ثمرة حياتهما وزهرتها، التي لم تقترف أي ذنب أو خطأ يستوجب العقاب.

وأشار إلى أن الطفل لم يكن طرفاً في أي نزاع، ولم يكن هناك أي سبب يدعو لقتله سوى قلوب قاسية لا تعرف الرحمة. وأكد أن والديه كانا يربيانه ليكون شاباً نافعاً، أملين أن يكون له شأن كبير في المستقبل، ولكن المتهمين قتلوه غدراً وخسة، مما ألقى بأسرة كانت آمنة مطمئنة في غيابات الحزن والظلم.

وأكد وكيل النائب العام أن النيابة العامة تطالب بإنزال العقاب العادل بالمتهمين، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.

وأحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الأربعاء، أوراق 5 متهمين -بينهم 3 أشقاء- إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، بعد إدانتهم باستدراج طفل وذبحه وبتر كفيه لبيعهما للمنقبين عن المقابر الأثرية بمركز البداري في أسيوط؛ وحددت المحكمة جلسة الأول من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة و أحمد محمد غلاب عضو المحكمة ، وحضور أحمد جمال أبوزيد وكيل النائب العام ، وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

وكان المستشار تامر محمود القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط الكلية، قد أحال المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات بتهمة اختطاف طفل وذبحه وبتر كفيه لاستخدامهما في أعمال السحر وفتح مقبرة أثرية.

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 18 يونيو الماضي، حيث قام المتهمون "مدحت. ع. أ" 19 عامًا، وشقيقيه "مصطفى. ع. أ" 15 عامًا و"محمود. ع. أ" 22 عامًا، و"فارس. د. م" 18 عامًا، و"شكري. أ. ع" 76 عامًا بقتل الطفل "محمد. ع. أ" عمدًا مع سبق الإصرار. استدرج المتهم الثاني الطفل إلى حظيرة المواشي، حيث قام المتهم الأول بطرحه أرضًا وذبحه، بينما بتر كفيه لاستخدامهما في أعمال السحر وفتح المقابر الأثرية.