"ليا ربنا ومش عايز محامي".. أول ظهور لـ سفاح الغربية المتهم بقتل 4 سيدات وتقطيعهن

الغربية- مروة شاهين:

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة "عبد ربه .م" والمعروف إعلاميا بسفاح الغربية، في اتهامه بقتل 4 سيدات وتقطعيهن إلى أشلاء، وذلك إلى جلسة الدور الأول من الشهر المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة وانتداب محامين للدفاع عن المتهم.

وظهر المتهم خلال نظر جلسة محاكمته عقب استخراجه من داخل قفص الاتهام مقيدا بالكلابشات مرددا عبارة "أنا ليا ربنا ومش عاوز محامي".

واعترف المتهم خلال الجلسة بارتكابه للجرائم بقتل المجني عليهن وتقطيع جثثهن وإلقائها في ترعة الخضراوية على مدار 4 سنوات ماضية.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبري، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس قررت صوت تأجيل محاكمة عبد ربه موسي، والمتهم بقتل 4 سيدات، في القضية 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، إلي جلسة الدور الرابع من شهر ديسمبر، لانتداب محامي

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد أحال المتهم " عبد ربه. م" للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن، مستخدماً عدد 2 سكين و 2 ساطور.

تعود احداث الواقعة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في شهر مارس من العام الجاري، إخطار من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغاً بالعثور علي ساق خاص بإحدى الفتيات ملقاة علي جانبي ترعة الخضراوية.

وبعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه، واعترف أثناء التحقيق بقتله لـ3 فتيات آخرين، بنفس الكيفية، ولم يتم العثور إلا علي جثة فتاة واحدة وهي من محافظة المنوفية،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.