أب حنون وبطل شجاع.. قصة لقاء جمع السادات بـ "صائد الدبابات" -صور

البحيرة - أحمد نصرة:

حظي البطل محمد المصري الشهير بـ "صائد الدبابات"، والذي توفي صباح اليوم الخميس، عن عمر 76 عامًا بتكريم رفيع المستوى من الرئيسين محمد أنور السادات، وعبد الفتاح السيسي، تقديرًا لبطولته خلال حرب أكتوبر المجيدة التي دمر خلالها 27 دبابة للعدو.

كان تكريم السادات للبطل الراحل من خلال استقباله بمنزله، وهو اللقاء الذي أعقبه منحه نجمة سيناء وهو أعلى وسام عسكري مصري ودعاه الرئيس السادات لحضور افتتاح قناة السويس.

ويروي "المصري" تفاصيل هذا اللقاء: " دخلنا منزل الرئيس، واستقبلتني السيدة جيهان ورحبت بي ترحيبا حارًا، وبعد ذلك نزل الرئيس ووجدته يأخذني بالأحضان، فشعرت بأنه أبي الذي فقدته في عمر 9 أعوام".

ويتذكر المصري موقفًا طريفًا خلال هذا اللقاء: " دعاني الرئيس السادات لطعام الغداء معه، وعندما لاحظ خجلي ورآني لا أجيد التعامل مع الشوكة والسكينة، قال لي "سيب الشوكة والسكينة ما يهمكش".

قبل أسابيع قليلة حظي البطل محمد المصري بتكريم لائق من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية أكتوبر، فكان بمثابة وداع أخير للبطل الذي دافع عن تراب الوطن.

وكانت أسرة محمد المصري، أعلنت وفاته فى وقت سابق اليوم الخميس، عن عمر 76 عامًا بمحل إقامته في إحدى قرى مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

ولد المصري عام 1948 في محافظة الشرقية والتحق بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية في 24 سبتمبر عام 1969 وجاء توزيعه علي سلاح الصاعقة.

شارك المصري في حرب أكتوبر المجيدة، واستطاع تدمير 27 دبابة للعدو الإسرائيلي بينها دبابة قائد اللواء 190 الإسرائيلي "عساف ياجوري".

وروى المصري، تفاصيل هذه الواقعة أن شخصين اصطحباه لمركز القيادة الخاص بالفرقة الثانية مشاة، وهناك أخبروه وجود شخص طلب رؤيته وهو "عساف ياجوري" قائد اللواء المدرع 190 الإسرائيلي، وعرف أنه طلب منهم طلبين، الأول أن يشرب كوب ماء، والثاني أن يرى الجندي الذي دمر دبابته، وأضاف أن ياجوري أول ما شاهده نهض وأدى له التحية العسكرية.

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