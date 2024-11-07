وزير الشباب يناقش دعم الأنشطة الرياضية في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عددًا من الملفات الرياضية، ودعم وتنمية الأنشطة الرياضية بالمحافظة.

يأتي ذلك تزامنًا مع احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور عبدالله الباطش، مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، ووسام صبري، مساعد الوزير لشئون الكيانات الشبابية.

والدكتور محمد حسن، معاون الوزير للشباب، والدكتور خالد مسعود، رئيس قطاع الشباب، والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفرالشيخ.

كان اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في ديوان عام المحافظة، وذلك قبل بدء الجولة التفقدية والتي يجريها وزير الشباب والرياضة وتهدف إلى دعم المشروعات الرياضية والشبابية بالمحافظة، والوقوف على أوضاع المنشآت الشبابية والرياضية، والتأكد من جاهزيتها لخدمة الرياضيين والشباب في المنطقة.