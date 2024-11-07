وداعا صائد الدبابات.. المصري دمر 27 دبابة للعدو وأدى له عساف ياجوري التحية العسكرية

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت أسرة محمد المصري، أحد أبطال حرب أكتوبر والملقب بصائد الدبابات وفاته اليوم الخميس، عن عمر 76 عامًا بمحل إقامته في إحدى قرى مركز أبو المطامير، بمحافظة البحيرة.

ولد المصري عام 1948 في محافظة الشرقية والتحق بالجيش المصري لتأدية الخدمة العسكرية في 24 سبتمبر عام 1969 وجاء توزيعه علي سلاح الصاعقة.

شارك المصري في حرب أكتوبر المجيدة، واستطاع تدمير 27 دبابة للعدو الإسرائيلي بينها دبابة قائد اللواء 190 الإسرائيلي "عساف ياجوري".

وروى المصري، تفاصيل هذه الواقعة أن شخصين اصطحباه لمركز القيادة الخاص بالفرقة الثانية مشاة، وهناك أخبروه وجود شخص طلب رؤيته وهو "عساف ياجوري" قائد اللواء المدرع 190 الإسرائيلي، وعرف أنه طلب منهم طلبين، الأول أن يشرب كوب ماء، والثاني أن يرى الجندي الذي دمر دبابته، وأضاف أن ياجوري أول ما شاهده نهض وأدى له التحية العسكرية.

حظي المصري بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أسابيع قليلة خلال الندوة التثقيفية الأربعون للقوات المسلحة، كما سبق له الحصول علي نجمة سيناء عام 1974.