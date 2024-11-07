"الأهلى موقفش جنبى".. رجب بحة يكشف كواليس حفظ قضيته ضد مرتضى منصور -فيديو

الفيوم ـ حسين فتحى:

في تطورات مثيرة للقضية التي هزت الوسط الرياضي المصري، كشف رجب محمد شعبان الشهير بـ"رجب بحة"، تفاصيل جديدة بشأن القضية التي رفعها ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بعد اتهام الأخير له بـ"السحر" لصالح النادي الأهلي من أجل الفوز بالمباريات.

وأكد "بحة" في تصريحات خاصة، أن النيابة العامة قررت حفظ القضية، معربًا عن استيائه من عدم حصوله على الدعم الكافي من نادي الأهلي، الذي كان تلقى اتهامًا مماثلاً من مرتضى منصور.

وقال "بحة"، إن نادي الأهلي اكتفى بتقديم بلاغ للنائب العام، ولم يتابع القضية بشكل جاد، مؤكدًا أنه كان يتوقع منهم تقديم الدعم القانوني والمادي لمساعدته في مواجهة هذه الاتهامات الباطلة.

وأضاف أن شخصًا إماراتيًا يدعى الحاج سلطان أرسل له مبلغًا ماليًا قدره 100 ألف جنيه، عن طريق أحد الأشخاص، إلا أنه لم يتسلم سوى 10 آلاف جنيه فقط، مشيرًا إلى أنه لا يعرف مصير باقي المبلغ.

وكانت قضية "رجب بحة"، أثارت غضبًا عارمًا بين أهالي قرية منية الحيط التابعة لمركز إطسا بالفيوم، بعد اتهام مرتضى منصور له بـ"السحر" في فيديو انتشر على نطاق واسع، يوم 14 يوليو العام الماضى.

وأكد علاء شعت أحد أقارب "بحة"، أن أهالي القرية بأكملها شعروا بالإهانة بسبب هذه الاتهامات الباطلة، مشيرًا إلى أن "بحه" رجل بسيط ويعمل عامل بناء، ولا علاقة له بأي أعمال سحرية.

وأضاف "شعت"، أن عائلة "بحة" قد وكلت محاميًا لرفع قضية ضد مرتضى منصور، مؤكدًا أن الاتهامات الموجهة إلى قريبهم أساءت إلى سمعة القرية بأكملها.

ونفى "شعت" أي صلة بين "بحة" وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن الاتهامات التي وجهها مرتضى منصور لا أساس لها من الصحة.