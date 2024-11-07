جنايات نجع حمادي تعاقب تاجري مخدرات بالمؤبد وغرامة مليون جنيه

قنا- عبدالرحمن القرشي:

عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، تاجري مخدرات بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنيه لكل منهما.

تعود أحداث القضية إلى 29 ديسمبر 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهمين ق.ر.ع، 46 عاما، عامل، وم.ا.ا، 49 عاما، سائق، مقيمان بإحدى قرى نجع حمادي، ومحمود.م.ف، تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، فضلا عن حيازتهما سلاح ناري.

وكشفت التحريات، أن المتهمين يجلبون المواد المخدرة من الوجه البحري، وتوزيعها على العملاء في قنا، مقابل أجر مادي، واتفاق فيما بينهم.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 2041 لسنة 2023 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 105 لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم الأول والثاني بالسجن المؤبد، وغرامة نصف مليون جنيه لكل منهما، وبراءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة إليه.