قطعهم بالساطور.. قرار جديد في محاكمة سفاح الغربية المتهم بقتل 4 سيدات

الغربية- مروة شاهين:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة عبد ربه موسي، والمتهم بقتل 4 سيدات، في القضية 10178 المقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا، إلى جلسة الدور الرابع من شهر ديسمبر، لانتداب محام للدفاع عن المتهم.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد أحال المتهم "عبد ربه. م" للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل كلا من "س. ع.ا"، "ر.ف.م"، " ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن، مستخدماً عدد 2 سكين و 2 ساطور.

تعود احداث الواقعة، بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، في شهر مارس من العام الجاري، إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي، يفيد بورود بلاغ بالعثور على ساق خاص بإحدى الفتيات ملقاة على جانبي ترعة الخضراوية.

وبإجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة علي النحو المشار إليه، واعترف أثناء التحقيق بقتله لـ3 فتيات آخرين، بنفس الكيفية، ولم يتم العثور إلا علي جثة فتاة واحدة وهي من محافظة المنوفية،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.