9 آلاف سائح يستمتعون بجمال المدينة.. حكاية 3 سفن أحيت حركة الملاحة في بورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد ميناء غرب بورسعيد السياحي، خلال الثلاثين يومًا الماضية، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن السياحية المتوافدة على الميناء بعدما عاد بقوة على خريطة الخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.

واستقبل ميناء بورسعيد 3 سفن هي: السفينة السياحية الهولندية العملاقة NIEUW STATENDAM - نيو ستاتيندام - والسفينة MSc lirica - ليريكا - والسفينة السياحية "عايدة بلو" وعلى متنهم 9190 سائح من جنسيات مختلفة.

أجمل سفن العالم

البداية كانت يوم 2 أكتوبر الماضي، باستقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد، السفينة السياحية الهولندية العملاقة NIEUW STATENDAM، القادمة من قبرص وعلى متنها 2654 سائح و952 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ونُظمت رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية، ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية.

وتعتبر السفينة NIEUW STATENDAM واحدة من أجمل السفن السياحية التي تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة، وجرى بناؤها عام 2018 بتكلفة مالية 520 مليون دولار ويبلغ طولها 299 متر تتكون من 13 طابق وبها 1339 غرفة، لديها أيضا مجموعة من وسائل الراحة والترفيه تضم صالات رياضية، وقاعات اجتماعية، حمامات سباحة، مسرح، سينما، ونوادي رياضية وأسواق تجارية.

ليريكا والسمسمية

وفى مطلع الشهر الجاري، استقبل الميناء السفينة MSc lirica - ليريكا -والتي تحمل علم PANAMA قادمة من ليماسول ومتجهة إلى الاسكندرية على متنها قرابة 2500 سائح منهم 2014 راكب و470 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ونُظمت عدد من العروض الفنية لفرق السمسمية والفنون الشعبية للترحيب بالسفينة، وعكست التراث المصري والبورسعيدي، وقدمتها فرقة عجميات تحت إشراف مديرية الشباب و الرياضة.

ونُظمت رحلات سريعة إلى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة للتعرف على معالم المدينة والأماكن التاريخية.

عودة عايدة

ويوم أمس الأربعاء، عادت رحلات السفينة السياحية العملاقة AIDA BLU - عايدة بلو - إلى بورسعيد بعد انقطاع عدة سنوات، والتي ترفع علم إيطاليا وعلى متنها 2100 راكب و1000من طاقم السفينة من مختلف الجنسيات ،ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد".

ويبلغ طول السفينة السياحية 252 مترًا وعرضها 38 متراً وغاطس 7.3 مترًا، وهي مكونة من 15 طابقا لتستوعب 2500 راكب فأكثر.

وتسابق مواطنون على التقاط الصور التذكارية مع السفينة وركابها، والتي ترتبط مع أبناء بورسعيد بذكريات عديدة، حيث كانت في الماضي تصل ميناء بورسعيد بشكل منتظم شهريا.

الدخل القومي

ومن جانبه، أكد اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، على أنه وصل الميناء على مدار شهر من العام الجاري 3 سفن سياحية، وأنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية لرفع درجة الإستعداد لإستقبال السفينة، ومعربا عن سعادته بعودة استقبال السفن السياحية والتى تعد أحد مصادر الدخل القومي.

ثقة العالم

أشار الربان حسين الشاذلي، رئيس الإدارة المركزية بميناء غرب بورسعيد، إلى أن زيارة مثل هذه السفن إلى الموانئ المصرية يؤكد الثقة فى موانئ المنطقة، وقدرتها على استقبال مثل هذه السفن وتأمينها وتقديم كافة الخدمات، ويعمل على جذب المزيد من السفن السياحية والخطوط الملاحية العالمية لزيارة الموانئ المصرية.