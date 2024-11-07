مصرع عجوز دهسًا تحت عجلات ميكروباص بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عجوز مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات سيارة ميكروباص، أثناء عبوره طريق، "سوهاج- جزيرة شندويل".

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "محمد. ح" 70 عامًا مزارع جثة هامدة، جراء حادث سير.

وكشف نجل المتوفي "رأفت" 52 عامًا مدرس، أنه أثناء عبور والده طريق فرعي "سوهاج- جزيرة شندويل"، اصطدمت به سيارة أجرة "ميكروباص" ما أسفر عن وفاته.

بدورها كثفت قوات الأمن من جهودها وألقت القبض على قائد السيارة "أحمد. د" 19 عامًا سائق ويقيم جزيرة شندويل، وبسؤاله أفاد أنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، فاصطدم به عن طريق الخطأ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.