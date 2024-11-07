إعلان

مصرع عجوز دهسًا تحت عجلات ميكروباص بسوهاج

10:08 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عجوز مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات سيارة ميكروباص، أثناء عبوره طريق، "سوهاج- جزيرة شندويل".

تلقى مأمور مركز شرطة سوهاج، إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "محمد. ح" 70 عامًا مزارع جثة هامدة، جراء حادث سير.

وكشف نجل المتوفي "رأفت" 52 عامًا مدرس، أنه أثناء عبور والده طريق فرعي "سوهاج- جزيرة شندويل"، اصطدمت به سيارة أجرة "ميكروباص" ما أسفر عن وفاته.

بدورها كثفت قوات الأمن من جهودها وألقت القبض على قائد السيارة "أحمد. د" 19 عامًا سائق ويقيم جزيرة شندويل، وبسؤاله أفاد أنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته، فاصطدم به عن طريق الخطأ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع عجوز سيارة ميكروباص مستشفى سوهاج العام جثة حادث سير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)