تداول 10 آلاف بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

السويس- حسام الدين أحمد:

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن حققت تداول 10000 طن بضائع و600 شاحنة و70 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع و299 شاحنة و56 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع و301 شاحنة و14 سيارة.

وتغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة ALCUDIA EXPRESS وغادرت السفينة ALCUDIA EXPRESS.

وشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و 190 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفن الثلاث سينا، أورو آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1215 راكب بموانيها.