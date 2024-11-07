مهندسو الإسكندرية يناقشون خطة إدارة مياه الأمطار وتطوير ميدان فيكتور عمانويل -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

استضافت نقابة المهندسين بالإسكندرية، لقاءً موسعا، لمناقشة الخطة الاستراتيجية لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية التى تتضمن مرحلة تطوير ميدان فيكتور عمانويل بسموحة، الذي أثار ضجة عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

حضر اللقاء الدكتور محمد هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس النقابة الفرعية، المهندس طارق النبراوي، نقيب مهندسين مصر، والدكتور وليد عبدالعظيم، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس الفريق الاستشاري لمشروع الخطة الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، واللواء مهندس محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة وأعضاء مجلس النقابة العامة.

وقال الدكتور محمد هشام سعودي، إن اللقاء يعد خطوة مهمة لتحفيز التعاون وتبادل الأفكار حول مشروع الخطة الإستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، وبالأخص مرحلة ميدان فيكتور عمانؤيل المثار على وسائل التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أن النقابة نظمت لقاءً من قبل بتاريخ 22 سبتمبر 2022 لمناقشة المشروع قبل دخول حيز التنفيذ.

وفي كلمته، أعرب المهندس طارق النبراوي، عن تقديره لهذا الحوار الهندسي وفتح باب النقاش لتبادل الأفكار والرؤى حول المشروعات الهندسية الكبرى، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات لتعزيز العمل المشترك بين المهندسين وكافة الأطراف المعنية.

وخلال اللقاء أشار الدكتور وليد عبدالعظيم، إلى أهمية المشروع كجزء من استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار في المدينة، مع توضيح شامل لتفاصيله التقنية.

تتضمن الخطة تقسيم الإسكندرية إلى تسع مناطق لتجميع مياه الأمطار، وتصريفها عبر مراحل مخصصة وهذا النظام يعتمد على إنشاء محطات رفع وصرف متطورة لتحويل المياه إلى دلتا جديدة تُستخدم لإنتاج المحاصيل، بما يهدف إلى تجنب أزمات الغرق المتكررة والشلل المروري.

كما أوضح أن المشروع يتطلب تنفيذ شبكات انحدار ومحطات تخزين متعددة السعات، مما سيتيح إعادة استخدام المياه بما يخدم التنمية الزراعية.

وبالإشارة إلى مشروع تطوير ميدان فيكتور عمانويل، أكد أن الإشتراطات والكود المصري والمساحات المتاحة، ألزمت القائمين على المشروع بضرورة إنشاء بعض المباني أعلى مستوى الأرض لاحتوائها على محولات الكهرباء والمولد الاحتياطي وغرف الكهرباء اللازمة لتشغيل المحطة مع العلم أن الميدان سبق أن احتوى على محطة لرفع مياه الأمطار.

فيما أشار اللواء محمود نافع، إلى التحديات التي تواجه شبكة الصرف في الإسكندرية، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتزايدة، مشددا على التعاون بين مختلف الجهات المحلية والوطنية لضمان تطوير شبكات الصرف وزيادة كفاءتها.

وأكد أن مشروع فصل مياه الأمطار عن الصرف الصحي يعد خطوة استراتيجية لمواجهة تلك التحديات، حيث تم تطوير 155 نقطة توزيع في الإسكندرية، ورفع كفاءة محطات المعالجة لزيادة طاقتها الاستيعابية لتلبية متطلبات المدينة.

وكانت نقابة المهندسين المصرية، أعلنت أنها تواصلت مع الدكتور وليد عبد العظيم استشاري مشروع تطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وذلك عقب ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وما أُثير من تعليقات متباينة بين أروقة الرأي العام والرأي الهندسي فيما يخص تجديد الميدان.

وجاء تدخل نقابة المهندسين على خط الأزمة بحسب بيان صادر عن النقابة العامة، إيماءً بمسئولية النقابة في كافة الأمور الهندسية باعتبارها الاستشاري الأول للدولة.

وفي ضوء ذلك دعت النقابة العامة، المعماريين والمهتمين بهذا الشأن إلى لقاء مع الدكتور وليد عبدالعظيم، بنقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية؛ للرد على التساؤلات والاستماع إلى الآراء المختلفة حول تطوير ميدان فيكتور عمانويل، للوصول إلى ما يحقق الصالح العام وتوضيح الرؤى الهندسية المختلفة.

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