براءة مدير مدرسة في الفيوم من تهمة التحرش بإحدى العاملات بمخزن الكتب

الفيوم ـ حسين فتحى:

أصدرت محكمة جنح أبشواي، مساء الأربعاء، حكمًا ببراءة مدير مدرسة ثانوية صناعية للبنات بمركز أبشواي في الفيوم، من تهمة ارتكاب فعل فاضح داخل مخزن الكتب قبل أيام من بدء العام الدراسى الجديد.

كان عدد من العاملين بمدرسة ثانوية صناعية بمحافظة الفيوم، تقدموا قبل بدء العام الدراسي الجديد، بشكوى رسمية ضد مدير المدرسة يتهمونه بالتحرش بإحدى العاملات وارتكاب فعل فاضح معها داخل مخزن الكتب.

الشكوى التي وصلت إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، تفيد بأن الشهود شاهدوا مدير المدرسة في وضع غير لائق مع العاملة داخل المدرسة.

وأقرت العاملة بارتكاب مدير المدرسة أفعال مشينة داخل مخزن الكتب، حيث حدثت تجاوزات بينهما أكثر من مرة، وبعد مرور أكثر من أسبوع على الواقعة مارس المتهم ضغوطا على العاملة حتى تذهب لمصلحة الشهر العقارى لتحرير شهادة تنفي حدوث شيء بينهما ما يتنافى مع اعترافها أمام المحققين بإدارة أبشواي التعليمية.

وبعدها قررت وكيلة الوزارة إبعاد المدير المتهم عن منصبه لحين الانتهاء من التحقيقات، وكلفّت وكيل المدرسة بعمل مدير المدرسة.

من جانبه، نفى المدير المتهم بشدة الاتهامات الموجهة إليه، متهماً بعض العاملين بتلفيق هذه التهمة بدافع الانتقام الشخصي، زاعما أن هناك مؤامرة ضده بسبب اتخاذه إجراءات تأديبية بحقهم في السابق.

وفي تطور للأزمة طلب محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، مذكرة تفصيلية عن نتائج التحقيقات، وشدد الوزير على ضرورة التحقيق بشكل عاجل ومحاسبة المخطئ، مؤكداً أهمية توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في المدارس.

وأقرت المجني عليها فى تحقيق أجرته الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بأبشواي، بتحرش مدير المدرسة بها داخل مخزن الكتب بلمس أجزاء حساسة من جسدها، وذلك فى المحضر رقم 1655 لسنة 2024 تحقيق أبشواى، و4831 إداري أبشواى.

وكان المحامى العام الأول لنيابات الفيوم، أحال موافقة محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى بإحالة واقعة التحرش المتهم فيها مدير مدرسة للنيابة العامة للتحقيق.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم أن تحريات أجهزة الأمن بمركز شرطة أبشواى أكدت صحة الواقعة.