تصادف مرورهما.. مصرع شخصين انهار عليهما عقار قديم في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شخصان مصرعهما إثر انهيار أجزاء من عقار قديم، مساء اليوم الأربعاء، في منطقة الإبراهيمية التابعة لحي وسط بمحافظة الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم بمنطقة الإبراهيمية بكورنيش الإسكندرية ووجود ضحايا.

انتقل مأمور وضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية بحي وسط رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة والفحص أن العقار بناء قديم مكون من 10 طوابق، وانهارت أجزاء من واجهته، ما أسفر عن مصرع كل من بيشوي عطية، 29 عامًا، ويمنى محسن، 23 عامًا، اللذين تصادف مرورهما أسفل العقار بجوار نفق الإبراهيمية بطريق الكورنيش.

تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لحماية السيارات والمارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات، فيما جرى نقل جثتي الضحيتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.