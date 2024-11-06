وفد من "زايد العليا لأصحاب الهمم" يزور مراكز التخاطب بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

زار وفد من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة عبدالله الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، اليوم الأربعاء، مراكز التخاطب في الإسكندرية.

استقبلت الدكتور صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، الوفد الإماراتي في مراكز شباب المسيري والحرمين، التي أُنشئت بموجب مذكرة تفاهم بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

كما حضر الوفد حفل ختام فعاليات تدريب أخصائيي مراكز التخاطب وتنمية المهارات، الذي أُقيم في المدينة الشبابية بأبي قير من 4 إلى 7 نوفمبر، حيث تم توزيع شهادات تقدير على 300 أخصائي من مختلف المحافظات.

حضر الزيارة الدكتور محمد عبدالستار، مسئول مكتب "قادرون باختلاف" بوزارة الشباب والرياضة، ومنسق المكتب بالإسكندرية، وأشاد الوفد الإماراتي بالمستوى المتميز للخدمات المقدمة في مراكز التخاطب، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتور صفاء الشريف، والأخصائيين والمديرين الفنيين بالمراكز.

من جانبها، شكرت الدكتور صفاء الشريف، دولة الإمارات العربية المتحدة على جهودها وتعاونها المثمر مع مصر، مؤكدة على الروابط التاريخية وأواصر المحبة بين البلدين، كما أثنت على جهود مؤسسة زايد العليا في دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم، مشيرةً إلى التوجيهات المستمرة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لدعم وتكثيف البرامج والأنشطة المقدمة لذوي الهمم، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشارت إلى أن الزيارة تهدف إلى تقييم جودة خدمات مراكز التخاطب، بما في ذلك البرامج التأهيلية وأدوات التقييم وكفاءة الكادر البشري، بهدف تطوير البرامج والخدمات لتلبية احتياجات ذوي الهمم بشكل أفضل.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تضم أربعة مراكز للتخاطب تقدم خدماتها مجانًا لذوي الهمم ضمن بروتوكول التعاون مع مؤسسة زايد العليا.