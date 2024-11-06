جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون والشابو

جنوب سيناء - رضا السيد:

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، بالتنسيق مع مباحث المخدرات.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة "بيجاسوس" القادمة من إسطنبول، بعد أن اشتبه مدير الإدارة فى راكبة كولومبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وجرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-ray وتلاحظ وجود أجسام معتمة تشبه حبوب الأدوية.

بالعرض على نائب مدير الإدارة، قرر تفتيش حقائب الراكبة، وأسفر عن وجود عدد من الأقراص والأحجار صغيرة الحجم بيضاء اللون، وبالعرض على مباحث المخدرات أفادت أنها أقراص الكبتاجون المخدر، والقطع الصغيرة من مادة الشابو المخدر، بإجمالي 60 قرص من الكيبتاجون، و160 جرام من الشابو.

وقرر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإحالة الراكبة والحرز إلى النيابة.