إعلان

جمارك مطار شرم الشيخ تضبط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون والشابو

08:07 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    المواد المخدرة
  • عرض 3 صورة
    اللجنة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

جنوب سيناء - رضا السيد:

أحبطت جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الأربعاء، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، بالتنسيق مع مباحث المخدرات.

جاء ذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة "بيجاسوس" القادمة من إسطنبول، بعد أن اشتبه مدير الإدارة فى راكبة كولومبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية، وجرى تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-ray وتلاحظ وجود أجسام معتمة تشبه حبوب الأدوية.

بالعرض على نائب مدير الإدارة، قرر تفتيش حقائب الراكبة، وأسفر عن وجود عدد من الأقراص والأحجار صغيرة الحجم بيضاء اللون، وبالعرض على مباحث المخدرات أفادت أنها أقراص الكبتاجون المخدر، والقطع الصغيرة من مادة الشابو المخدر، بإجمالي 60 قرص من الكيبتاجون، و160 جرام من الشابو.

وقرر مدير عام الإدارة العامة لجمارك الفروع، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وإحالة الراكبة والحرز إلى النيابة.

جمارك مطار شرم الشيخ مطار شرم الشيخ الدولي المواد المخدرة مباحث المخدرات الشابو المخدر أقراص الكبتاجون المخدر تهريب كمية من الكبتاجون والشابو جنوب سيناء
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وفد من "زايد العليا لأصحاب الهمم" يزور مراكز التخاطب بالإسكندرية - صور

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)